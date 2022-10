Destination Vignobles 2022 : un beau millésime pour Atout France 🔑

Le salon Destination Vignobles 2022 a permis de mettre en lumière Aix-en-Provence et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui compte huit territoires labellisés "Vignobles & Découvertes", plusieurs Routes des vins, de nombreux châteaux et caves ouverts à la visite.



" Dans un verre de vin de Provence, il y a 26 siècles d'Histoire ", a évoqué en introduction de son discours François de Canson, le président du Comité Régional du Tourisme Provence-Alpes-Côte-d'Azur, lors de l'inauguration du salon, rappelant que les Phocéens, lors de la fondation de Marseille, ont introduit la vigne en France, pour la première fois. " Encore une fois, c'est d'ici que tout part pour la France et depuis lors, la vigne est constitutive de notre identité" .



Il faut dire que la culture de la vigne en Provence représente plus de 9 200 exploitations et 15 000 emplois. La Provence est aussi la première région productrice de rosé dans le monde (6% au niveau mondial, 42% au niveau national).



François de Canson a en profité pour remercier Atout France de porter cet événement et de donner " un bol d'air à la filière qui a connu l'impact massif de la crise Covid avec une croisée de problématiques : chute des ventes directes à la propriété à cause du confinement, fermeture des frontières et donc érosion des chiffres d'affaires à l'export et arrêt des canaux de distribution... "



Soulignant la richesse exceptionnelle de l'œnotourisme pour les territoires français, et sa forte reprise en 2022, il espère donc que le salon Destination Vignobles permettra de " développer un maximum de programmes de séjours, convaincre que notre offre touristique est la meilleure du monde, et faire en sorte que les séjours soient réussis pour l'ensemble des clients ".



Pour Sophie Joissains, la maire d'Aix-en-Provence, la tenue de cette 9e édition de Destination Vignobles est un soulagement, après deux années de report. " Aix-en-Provence reçoit 45% de clientèle touristique internationale. Son Office du Tourisme réunit 80 vignerons et domaines depuis 2013 et nous attendions cet événement avec beaucoup d'impatience ".