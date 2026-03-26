La plateforme Ty-Win s'ouvre aux institutionnels

Ty-Win continue à enrichir et valoriser l’attractivité de la destination France, en intégrant à sa plateforme B2B l’offre des institutionnels - Photo Ty-Win, L. Rannou
Depuis 2020, Ty-Win accompagne la transformation numérique du tourisme français en mettant en relation réceptifs, distributeurs et désormais institutionnels.
Cette ouverture marque une étape importante dans l’ambition de référencer l’ensemble de l’offre touristique française au sein d’un même écosystème.
« L’objectif reste le même, référencer l’ensemble de l’offre France à travers un maillage complet pour faire de la destination France, la plus simple à vendre », explique Jean-Vincent Petit, fondateur de Ty-Win.
À ce jour, plusieurs acteurs ont déjà rejoint la plateforme, dont le Comité régional du tourisme Nouvelle-Aquitaine, l’ADT64, le Comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur ou encore Explore Cognac.
D’autres discussions sont en cours avec plusieurs CRT, qui devraient rapidement être référencés.
Cette ouverture marque une étape importante dans l’ambition de référencer l’ensemble de l’offre touristique française au sein d’un même écosystème.
« L’objectif reste le même, référencer l’ensemble de l’offre France à travers un maillage complet pour faire de la destination France, la plus simple à vendre », explique Jean-Vincent Petit, fondateur de Ty-Win.
À ce jour, plusieurs acteurs ont déjà rejoint la plateforme, dont le Comité régional du tourisme Nouvelle-Aquitaine, l’ADT64, le Comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur ou encore Explore Cognac.
D’autres discussions sont en cours avec plusieurs CRT, qui devraient rapidement être référencés.
Fédérer les territoires autour d’une stratégie commune
L’un des principaux atouts de Ty-Win réside dans sa capacité à fédérer les acteurs d’un territoire autour d’objectifs communs.
« Concrètement, les institutionnels peuvent piloter la création d’offres en fonction de leurs priorités stratégiques, par exemple le développement de séjours bas carbone ou d’expériences immersives », explique Jean-Vincent Petit.
Les réceptifs locaux sont ensuite mobilisés pour concevoir des offres alignées avec ces orientations. Résultat : une mise en marché cohérente et lisible de la destination.
Pour Maxime Thibaudeau (CRT Nouvelle-Aquitaine), l’enjeu est clair : « mieux valoriser l’écosystème local et rendre plus visibles les offres durables ». Même logique pour l’ADT64, qui voit dans Ty-Win « un outil de pilotage et d’activation de son offre loisirs », explique son directeur.
Pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l'ambition est de renforcer la commercialisation de ses séjours auprès des tour-opérateurs.
Enfin, Explore Cognac / Charentes Tourisme voit dans Ty-Win « un outil stratégique et un levier pour faire développer des packages plus représentatifs en proposant aux visiteurs des séjours immersifs qui reflètent pleinement l’esprit des Charentes ».
Aujourd’hui, plus de 850 offres sont disponibles sur la plateforme, un chiffre appelé à dépasser les 1 000 d’ici la fin de l’année.
« Mais la priorité reste la qualité : chaque offre est accompagnée, optimisée et validée par un service d’expertise interne », rappelle Jean-Vincent Petit.
« Concrètement, les institutionnels peuvent piloter la création d’offres en fonction de leurs priorités stratégiques, par exemple le développement de séjours bas carbone ou d’expériences immersives », explique Jean-Vincent Petit.
Les réceptifs locaux sont ensuite mobilisés pour concevoir des offres alignées avec ces orientations. Résultat : une mise en marché cohérente et lisible de la destination.
Pour Maxime Thibaudeau (CRT Nouvelle-Aquitaine), l’enjeu est clair : « mieux valoriser l’écosystème local et rendre plus visibles les offres durables ». Même logique pour l’ADT64, qui voit dans Ty-Win « un outil de pilotage et d’activation de son offre loisirs », explique son directeur.
Pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l'ambition est de renforcer la commercialisation de ses séjours auprès des tour-opérateurs.
Enfin, Explore Cognac / Charentes Tourisme voit dans Ty-Win « un outil stratégique et un levier pour faire développer des packages plus représentatifs en proposant aux visiteurs des séjours immersifs qui reflètent pleinement l’esprit des Charentes ».
Aujourd’hui, plus de 850 offres sont disponibles sur la plateforme, un chiffre appelé à dépasser les 1 000 d’ici la fin de l’année.
« Mais la priorité reste la qualité : chaque offre est accompagnée, optimisée et validée par un service d’expertise interne », rappelle Jean-Vincent Petit.
Une diffusion élargie et simplifiée
Autre atout majeur : la centralisation et la diffusion multicanale des offres.
Une fois créées, celles-ci peuvent être publiées simultanément sur différents supports : sites institutionnels, distributeurs, partenaires et surtout avec une mise à jour unique.
Après avoir consolidé son positionnement sur le segment FIT, Ty-Win entend poursuivre son expansion en intégrant de nouveaux partenaires institutionnels et en développant des clientèles groupes et MICE dès 2026.
Une fois créées, celles-ci peuvent être publiées simultanément sur différents supports : sites institutionnels, distributeurs, partenaires et surtout avec une mise à jour unique.
Après avoir consolidé son positionnement sur le segment FIT, Ty-Win entend poursuivre son expansion en intégrant de nouveaux partenaires institutionnels et en développant des clientèles groupes et MICE dès 2026.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
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