La plateforme Ty-Win s'ouvre aux institutionnels

« Concrètement, les institutionnels peuvent piloter la création d’offres en fonction de leurs priorités stratégiques, par exemple le développement de séjours bas carbone ou d’expériences immersives »

« mieux valoriser l’écosystème local et rendre plus visibles les offres durables »

« un outil de pilotage et d’activation de son offre loisirs »

« un outil stratégique et un levier pour faire développer des packages plus représentatifs en proposant aux visiteurs des séjours immersifs qui reflètent pleinement l’esprit des Charentes ».

« Mais la priorité reste la qualité : chaque offre est accompagnée, optimisée et validée par un service d’expertise interne »