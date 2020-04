Label, certifications... Les hôteliers travaillent sur les contraintes sanitaires

Ce label, qui vise à la fois l’hébergement et la restauration, aura pour objectif de définir les standards sanitaires applicables à tous les hôtels du Groupe Accor ainsi qu’aux autres chaînes et hôtels indépendants. Ce travail, mené avec des médecins et épidémiologistes, est élaboré en concertation avec les propriétaires Accor et les groupements représentant la profession : UMIH, GNC, GNI.



Les travaux seront partagés dès la semaine prochaine au sein de l’Alliance France Tourisme ainsi qu’aux ministères concernés (Ministère du Tourisme, Ministère de la Santé et Ministère du Travail).



Des propositions concrètes seront soumises en France puis en Europe aux différents gouvernements, ministères en charge et commissions pour le dé-confinement indique le groupe Accor.



Concrètement, la restitution de ce travail prendra la forme d’un guide opérationnel et sera proposé aux acteurs du secteur afin de leur permettre d’appliquer scrupuleusement les différentes recommandations des instances sanitaires qui font autorité (OMS, Ministère de la Santé etc.) à la fois dans les zones d’hébergement, de services généraux et de restauration.