Laurent Abitbol : "Manor Loisirs n'est pas un concurrent"

"Nous allons faire du chemin ensemble"

"Michel Salaün (PDG du groupe Salaün) qui est présent aujourd'hui a des agences Havas, et Selectour. Avec François Piot (PDG de Prêt-à-Partir), ils m'ont d'ailleurs informé de leur projet de former cette alliance. C'est très smart, cela m'a fait plaisir. Il n'y a pas de problème, nous sommes très contents et ce n'est pas un sujet".

L'idée avec Manor Loisirs est maintenant de négocier avec les tour-opérateurs pour obtenir de meilleurs contrats. Le bouquet de la mariée représentera 5 millions de commissions supplémentaires à négocier avec les fournisseurs."

"Nous allons nous engager dans de la croissance, en allant chercher de nouveaux adhérents, puis réaliser des actions et de la communication interne.



Nous voulons construire une relation durable qui sera équilibrée, sur le plan de la qualité pour le client, et sur le plan financier pour nous,

Avant d'ajoutera t'il lancé sans donner davantage d'informations.Il conclut : Grégory Mavoian , Président de Manor avait expliqué lors du Congrès Manor : "Ce montant correspond aux conditions les mieux-disantes appliquées par les producteurs à Salaün et Prêt-à-Partir." avait il ajouté.