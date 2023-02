Lazare Razkallah quitte TUI France : « Je pars heureux »

Mais c'est par son statut de secrétaire du CSE (Comité social et économique) - ou du CE (comite d'entreprise) à l'époque - qu'on le connaît le mieux... en tous cas à l'extérieur de TUI France.



Également élu CGT, il a effectué vingt ans de délégation et de représentation des salariés au sein de TUI France. « L'un des moments les plus marquants de mon parcours s'est produit au tout début de ma première année de délégation, se souvient-il.



J'ai été nommé secrétaire du CE en juillet 2002 et en août, on nous annonce le premier plan social chez Nouvelles Frontières. En plein été !



Il y avait de nouveaux élus et nous étions tous impressionnés et surtout pas prêts. A la direction, il y avait Ralf Corsten, Jacques Maillot n'était plus aux manettes. Et je ne le connaissais pas, c'était impressionnant !



Comme nous n'étions pas d'accord pour que cette première réunion se tienne au mois d'août, le plan était que je lise une déclaration, que je lève la séance et qu'on parte. Donc j'ai lu mon texte et j'ai invité tous les élus à quitter la salle et nous avons laissé la direction en plan. Je me suis dit à ce moment-là que secrétaire de CE, c'était terrible ! »



Des anecdotes et des souvenirs, Lazare Razkallah en a plein les tiroirs. Des bons avec les salariés, les camarades du CSE. « TUI reste une famille pour moi. Ma femme, mon frère et même ma fille y travaillent ! », ajoute-t-il.



« Et puis, avec les fusions-absorptions, j'ai rencontré de nouveaux collègues, ex-Marmara, Passion des Îles, Transat... Ça enrichit l'entreprise, toutes ces sensibilités, ces visions, ces savoir-faire différents ».