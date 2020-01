Le Carnaval des Îles de Guadeloupe, un événement haut en couleurs

Le coup d'envoi du Carnaval des Îles de Guadeloupe 2020 a été donné le 4 janvier dernier.



Jusqu'au Mercredi des Cendres, le 26 février 2020, cette fête, particulièrement répandue, attirera dans les rues des différentes villes et communes pas moins de 100 000 spectateurs, Pointe-à-Pitre et Basse-Terre assurant les festivités des jours gras.



Au programme : rythmes et percussions, chants et chorégraphie, parades et chars, masques et costumes, groupe à caisses claires, groupe à « po ».



" Dans tout l’archipel guadeloupéen, le Carnaval est une tradition ancestrale à la fois religieuse et païenne, célébrée en plusieurs temps, différents lieux et divers événements qui allient transmission de l’histoire, créativité, et modernité ", précise le comité régional du tourisme des Îles de Guadeloupe dans un communiqué.



Pendant la période du carnaval, les bals populaires battent leur plein toute la nuit.



Toutes les communes des îles de Guadeloupe ont leurs concours de danse, de costumes, de beauté.