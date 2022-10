Le Flanders Travel Forum met en avant sa stratégie des cinq piliers

L’objectif du salon est de remettre la Flandre, au nord de la Belgique frontalière des Pays-Bas, sur la carte du tourisme international, après deux années corona difficiles. Objectif assumé : relancer le tourisme étranger à Bruges , et par extension dans toute la Flandre, en recevant près de 150 voyagistes internationaux en provenance de 12 pays pour les mettre en contact avec des services touristiques, des hôtels, des musées et des attractions.Pour sa part, la délégation française, encadrée par Pascale Schuddings du bureau de Paris et son collaborateur Issam Khayati, était constituée de Calliopée Voyages, Arts et Vie, Storia Mundi, Voyage Privé, Weekendesk, Abicyclette Voyages, Holland Pallette, Échappée Bière et Mellovestravels. Deux thèmes majeurs intéressaient les participants français : la culture au sens large, touchant le patrimoine et l’histoire, ainsi que la nature et notamment les randonnées cyclo-touristiques.L’idée du Salon était aussi de les sensibiliser aux autres piliers du tourisme en Flandre : la gastronomie et le tourisme de mémoire. Dans son interview , Pascale Schuddings, directrice pour l’Europe francophone de Visit Flanders , détaille la stratégie mise en place autour des cinq piliers, constituant l’ADN du tourisme en Flandre. Cette stratégie a été lancée bien avant la pandémie de Covid-19, mais elle se révèle encore plus pertinente compte-tenu de l’évolution des comportements et de l’attente des jeunes générations.