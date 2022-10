Visit Flanders : "l’objectif n’est pas de revenir aux chiffres pré-pandémie mais de les qualifier"

TourMag : Comment allez-vous procéder ?



Pascale Schuddings : Nous constatons que les « adeptes » traditionnels de la Flandre, sensibles surtout à son patrimoine historique et artistique, reviennent assez naturellement à Bruges ou Anvers. C’est un socle qui est important mais pas suffisant.



Pour le marché français, qui m’intéresse au premier titre, le défi concerne davantage les autres thématiques qui sont en concurrence frontale avec une offre similaire et de grande qualité en France : le cyclotourisme, la nature, la gastronomie.



Nous développons une approche auprès de « communautés » sensibilisées par l’une ou l’autre de ces thématiques. L’objectif est de se faire connaître et de déclencher une envie auprès des plus jeunes générations.



TourMag : Quels sont les arguments que vous pouvez mettre en avant ?



Pascale Schuddings : Je dirais deux arguments complémentaires : la proximité et la différence. La Belgique et encore plus la Flandre est un territoire concentré, à quelques heures maximums de la France et qui offre une grande diversité, dans les paysages, dans la cuisine, dans les activités….



C’est vrai pour le cyclotourisme ou la randonnée. Je prends ce dernier exemple, nous avons entrepris de collaborer avec Chillowé qui a envoyé plusieurs « émissaires » de sa communauté pour repérer des micros-aventures dans les forêts de Flandre.



Ce sont eux qui feront la promotion de ces activités auprès de la vaste communauté Chillowé. Nous faisons de même auprès d’influenceurs gastronomiques pour les inviter à découvrir les expériences locales. Il existe tout un groupe de jeunes chefs de moins de 35 ans, que nous avons identifiés et labellisés sous la bannière Flanders Kitchen Rebels, passionnés par la gastronomie flamande et les produits locaux.



Je reconnais que c’est un travail de longue haleine, de la dentelle plus qu’une approche industrielle. C’est une quête plus difficile des voyageurs qui veulent partager et pas seulement visiter, mais nous souhaitons véritablement privilégier l’échange pour échapper au risque du surtourisme.



Nous sommes dans la recherche d’un équilibre entre le visiteur, le lieu, l’entrepreneur et le résident qui soit bénéfique pour les quatre.