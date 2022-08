Le MSC Seascape valide ses premiers essais intensifs en mer

Le MSC Seascape, 4e navire de la classe Seaside de MSC Croisières construit par Fincantieri en Italie, passe en phase finale de préparation pour sa saison inaugurale aux Caraïbes dans seulement quatre mois.Il vient en effet de réussir ses, du 17 au 20 août 2022, annonce la compagnie dans un communiqué.Le MSC Seascape sera le second navire Seaside EVO, une évolution de la classe Seaside, avec un design, des espaces publics et des expériences à bord repensées.Comme son jumeau, 65% des espaces publics du navire ont été réinventés par rapport au prototype d’origine.Le paquebot comprendraréparties en 12 catégories différentes ;dont une à débordement à l’arrière du navire et proposera 98 heures de représentations artistiques par croisière et plus de 700 m2 d’espaces dédiés aux enfants.Le MSC Yacht Club sera l’un des plus vastes de la flotte MSC, avec plus de 3 000 m2 de vue panoramique sur la mer depuis les ponts avant du navire.La promenade en front de mer s’étirera sur près de 540 mètres et une passerelle à fond de verre sera installée sur le 16e pont.