Le MSC Seaside en cale sèche du 11 au 18 juillet 2022

Le MSC Seaside va rejoindre à partir du 11 juillet le chantier naval Fincantieri de Palerme, en raison d'un problème électrique. Il restera en cale sèche pour y être réparé jusqu'au 18 juillet 2022.



Avant d'arriver à Gênes samedi dernier, le 2 juillet, le paquebot a rencontré un problème électrique concernant l'un de ses moteurs.



" Bien que ce problème n'ait pas affecté la sécurité des invités et de l'équipage à bord ni la navigabilité du navire, il a cependant réduit de manière significative sa vitesse " nous indique un porte-parole de la compagnie.



Le MSC Seaside poursuit sa croisière actuelle avec un itinéraire légèrement modifié jusqu'au lundi 11 juillet, " afin de permettre aux passagers de débarquer dans leur port d'embarquement d'origine et de faciliter leur retour chez eux.



Nous comprenons et regrettons l'impact que cette situation inattendue a eu sur l'expérience des clients actuellement à bord, qui se voient tous proposer différents niveaux de remboursement partiel de leur croisière, en fonction de leur port d'embarquement et de leur type de cabine."