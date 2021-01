Le Parc Astérix lance sa campagne de recrutement

« Dans la perspective de l’ouverture du parc en avril 2021, le Parc Astérix souhaite maintenir les mêmes niveaux de recrutement que les années précédentes, pour accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions.



Comme 2020, l’année 2021 sera une année particulière. C’est pourquoi nous avons décidé d’organiser la campagne de recrutement avec agilité et de façon progressive, en suivant avec attention l’évolution du contexte épidémique et les décisions du gouvernement sur la crise sanitaire » explique Fathia Gueucier, responsable du recrutement au Parc Astérix.



Le Parc Astérix a décidé en 2020 d’accroître le nombre d’alternants, via le dispositif de plan de relance proposé par l’état "1 jeune, 1 solution" mis en place à la suite de la crise sanitaire.



Actuellement, 51 alternants sont accueillis au Parc Astérix. Des recrutements sont en cours pour de nouveaux postes en restauration et housekeeping, avec un rythme aménageable en fonction des cursus des alternants.



Les candidats peuvent également bénéficier du programme de formation qualifiante mis en place avec Pôle Emploi, l’AFDAS (Assurance Formation des Activités su Spectacle) et le SNELAC (Syndicat national des espaces de loisirs, d’attractions et culturels). Une formation qualifiante est ainsi proposée pour les métiers du tourisme et des loisirs.



Cette formation, qui mène à l’obtention d’une double certification dans le secteur des loisirs, permet de développer les aptitudes des employés dans les domaines de l’accueil, la relation clients et la qualité de service.