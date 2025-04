Le Paul Gauguin rénové reprend la mer

Ce projet de rénovation incarne notre vision d’allier design raffiné et technologies plus durables. Il nous permet ainsi de réduire notre empreinte environnementale tout en enrichissant l’expérience immersive de nos passagers

Outre les aménagements visuels et fonctionnels, la rénovation a intégré. Le Paul Gauguin est désormais équipé de, visant à réduire la consommation d’énergie.Un nouveau système de traitement de l’eau de mer permet de produire de l’eau douce à bord. Lea été installé afin de limiter les bouteilles en plastique à usage unique. La gestion des déchets a également été renforcée avec l’ajout d’un broyeur de verre et d’une presse à carton pour un recyclage plus efficace., a déclaré : «. »Le Paul Gauguin a entamé ses: un itinéraire de 14 nuits de Singapour à Darwin (Australie), suivi d’une traversée de 16 nuits en Mélanésie. Il rejoindra la Polynésie française en mai pour un programme de croisières de 7 à 14 nuits dans les archipels des îles de la Société, des Tuamotus, des Cook et des Marquises.