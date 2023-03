Le Puy du Fou présente son nouveau spectacle « Le Mime et l’Étoile »

Le Mime et l’Étoile

A traverspour lequel il fallait tout inventer, se débrouiller et faire appel à des acteurs plus proches du monde du cirque que du théâtre.De fait, les grandes vedettes de théâtre n’existaient que par le verbe haut et clair, et on leur préférait les mimes pour leur incroyable expressivité.Dans une vidéo de présentation, Nicolas de Villiers, le président du Puy du Fou, explique à la fois l’esprit de ce nouveau spectacle et la scénographie totalement originale, conçue et réalisée par les propres équipes techniques du site.. On les suit dans leurs « aventures » filmées, une « fable amoureuse » qui est celle aussi des premiers pas du cinéma, inventé peu de temps avant par les frères Lumière.