Le bel été 2020 : pourquoi les Français ont-ils fait honneur à la France ?

- Quatrième explication plus réaliste : les Français, on l’a déjà dit, partent à 70% en vacances en France. Ces 70% (selon le dernier SDT) n’ont donc pas changé leurs habitudes. Ceux en particulier, très nombreux, qui réservent d’une année sur l’autre leurs hébergements, n’avaient aucune raison de changer leurs projets. Même constat pour les habitués des résidences secondaires et des séjours familiaux.



- Cinquième raison : les plans de relance activés par les territoires ont sans doute été plus efficaces qu’on l’espérait. Une partie des vacanciers abonnés à l’étranger avouent en effet avoir succombé aux sirènes de ces campagnes publicitaires vantant les charmes de notre Hexagone. Bien que peu utilisés apparemment, les bons et autres chèques loisirs distribués avec largesse ont produit leur effet. Quant aux promotions de certains opérateurs comme Pierre & Vacances/Center Parcs, elles ont fonctionné.



- Par ailleurs et surtout, on aura noté que plus de 50% des Français seront finalement partis en vacances cet été. Un chiffre peu éloigné des scores habituels (plutôt autour de 60%). Pourquoi ? D'une part, parce qu’après des semaines d’enfermement, il était grand temps de respirer et de pouvoir se défouler en bord de mer, en montagne, peu importe où… Pourvu que ce soit au grand air.



- Enfin, malgré les déboires économiques de certains secteurs professionnels, notamment le commerce, on parle d’une épargne de 55 milliards d’euros par les Français pendant les deux mois de confinement auxquels se sont ajoutés 20 milliards supplémentaires pendant la période de déconfinement. Le bas de laine des Français s’est donc enrichi d’un total de 75 milliards en l’espace de seize semaines (Sources : l’Observatoire français des conjonctures économiques) que certains se sont cependant empressés d’investir en vacances. Tout en faisant cependant attention à leurs dépenses. Car, ne l’oublions pas, la prudence et la sobriété comptent parmi les nouveaux comportements provoqués par l’épidémie.