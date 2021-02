Le groupe Logis Hôtels lance une assurance annulation... covid

" Les mesures sanitaires ont été mises en place de manière professionnelle et rigoureuse par les 2300 hôteliers et restaurateurs de notre chaîne, et c’est le premier élément de réassurance pour la clientèle qui peut en témoigner chaque jour.



Il est tout aussi nécessaire d’offrir aux clients une couverture en cas d’annulation ou d’interruption du séjour : notre nouvelle assurance annulation est sérieuse, souple et abordable et couvre les séjours dans l’ensemble des 8 pays où le groupe est présent, " explique Karim Soleilhavoup, le DG du groupe Logis.



L'assurance est optionnelle.