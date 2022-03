Le parc de loisirs Europa-Park renouvelle son quartier autrichien en 2022

Pour la nouvelle saison , l’Empire d’Autriche fait son entrée à Europa-Park avec, une promenade en bateau sur le lac en passant devant les jardins d’un château et autres nouveautés, au son de valse composée par T-Rex Classics, jusqu‘aux jeux d’eau et au jardin secret en découvrant les différentes étapes de la vie de l’impératrice Josefina.Cette nouvelle attraction remplace « Les radeaux de la jungle » et la nouvelle thématisation autour de l’univers de « Josefina et son voyage magique »D’ores et déjà, undu fabricant alsacien Aquatique Show, mêlant eau, lumière et musique est inauguré.connaissent également un renouveau dès la saison 2022.Toujours dans le quartier autrichien, une aventure en réalité virtuelle, baptisée, permet de vivre une course de caisses à savon en compagnie de Madame Freudenreich, une grand-mère alsacienne entourée de dinosaures.D’autres nouveautés renouvèlent les attractions dans les 14 autres quartiers thématiques d’Europa-Park associées à un renforcement des spectacles de rue ou en intérieur.sont assurés par jour dont la parade quotidienne « Ed’s Adventure Parade », avec sa nouvelle forteresse de pirates.