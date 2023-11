Le phénomène du recrutement boomerang prend de l’ampleur ! 🔑

Le « recrutement boomerang » ne date pas d’hier. Il était déjà présent en filigrane à la fin des années 2010, au niveau français et international, mais le covid a provoqué une nette accélération.



Le Covid a, en effet, rebattu les cartes pour de nombreux salariés qui ont « profité » de cette pandémie pour réfléchir à leur activité professionnelle, à leurs aspirations ainsi qu’à leurs attentes dans la vie. Il s’en suit que beaucoup de salariés ont quitté leur employeur afin de tenter de nouvelles expérience et de trouver plus de « sens » dans leur activité quotidienne pensant que l’herbe était plus verte ailleurs.



Mais nombreuses sont les personnes ayant démissionné qui regrettent finalement leur décision : 60 % des collaborateurs français déclarent ainsi qu'ils étaient mieux dans leur ancien travail.



Le covid a, en outre, entériné un nouveau rapport au travail. Force est de constater que le rapport au travail s’est graduellement modifié au fil des générations avec un « attachement moindre » petit à petit à l’entreprise et un nombre d’années par expérience professionnelle en constante diminution.



L’entreprise représente ainsi de moins en moins une « finalité » en tant que telle pour les collaborateurs et de plus en plus une simple phase dans leur trajectoire professionnelle. C’est un fait nouveau et à prendre en considération.



Enfin, le dernier facteur qui explique l’essor du recrutement boomerang, est un facteur extrêmement pragmatique. Il s’agit des fortes tensions qui règnent actuellement sur le marché du travail avec de plus en plus d’entreprises qui ont du mal à recruter.



Rencontrant de plus en plus de difficultés à recruter, les entreprises sont dorénavant prêtes à s’intéresser à leurs anciens collaborateurs et bénéficient des nombreux avantages du recrutement boomerang.