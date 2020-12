Léa : vis ma vie d'agent de voyages confiné, déconfiné, re-confiné

Ces premiers clients ont eu des réactions un poil épidermiques… et quand on leur expliquait que « selon l’ordonnance », on les rembourserait en septembre 2021, ça ne s’est pas très bien passé.



Du coup, on a rapidement changé notre fusil d’épaule et on en a fait des tonnes sur « la considération et la compréhension du client ».



A partir de mi-mai, Big Boss a écrit que « les voyages sur les destinations lointaines semblaient fort compromis pour l’été » et qu’il « invitait nos clients à se reporter sur des destinations de la Méditerranée avant que tout ne soit pris d’assaut ».



C’est ainsi que les filles ont fait plus de 30% de notre chiffre habituel quand la moyenne de la profession est plutôt sur un petit 15%. Et quand notre assureur a dégainé « l’option covid », on l’a offerte à tous nos clients déjà inscrits (franchement, pour 15€, on pouvait…).



A partir de ce moment-là, les clients ont été très gentils avec nous (et nous ont fait de la pub) surtout que dans les média, tout le monde évoquait l’ordonnance et les pratiques dites « illégales » des compagnies aériennes et agences.



Après une période de trois mois de chômage partiel assimilée vacances, c’est donc bronzée-reposée-presque apaisée (mais quand même un poil stressée tellement les filles m’avaient dit que c’était galère) que j’ai repris le chemin de l’agence (avec grâce et un mental de fer) le 18 août.