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Les Demoiselles à Versailles, une conciergerie haute couture

150 biens haut de gamme en location, situés en France mais aussi en Europe


Outre un catalogue de biens haut de gamme triés sur le volet et dédiés à la location saisonnière, la conciergerie Les Demoiselles à Versailles, fondée par Katia Lobato, propose des prestations VIP : transferts, chefs à domicile, livraisons de repas, visites privées, shootings en costume d'époque...


Rédigé par le Mercredi 25 Mars 2026 à 07:38

La fontaine d'Apollon est l'un des joyaux des jardins du château de Versailles - DepositPhotos.com, bloodua
La fontaine d'Apollon est l'un des joyaux des jardins du château de Versailles - DepositPhotos.com, bloodua
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Au départ de l'aventure de la conciergerie des "Demoiselles à Versailles", il y a une dynamique juriste, Katia Lobato.

Versaillaise de cœur, cette jeune femme imaginative est devenue propriétaire d'un appartement dans cette ville royale pleine de charme, où il fait bon se promener entre quartiers historiques, marchés emblématiques et château.

Son appartement, situé à proximité du château, étant une résidence secondaire, lui est venue l'idée de la valoriser en la louant, de temps à autre, en créant un site Internet dédié.

Un projet pas si simple à mettre en œuvre, car elle était accaparée par sa vie professionnelle. "J'ai dû trouver une organisation pour l'accueil, le ménage, etc.", se souvient-elle.

C'est ainsi qu'est née, il y a dix ans, la marque Les Demoiselles à Versailles, spécialisée dans la location saisonnière haut de gamme à travers un projet familial baptisé en hommage à ses filles Diane et Victoria, nées à Versailles.

Comme les clients amateurs de ce genre de biens attendent que leur séjour devienne un temps privilégié selon leurs aspirations et leur personnalité, Katia Lobato a alors été la première, à Versailles, à combiner location et conciergerie privée.

Cette conciergerie fournit à la demande, services et prestations de luxe : transferts, chefs à domicile, livraisons de repas, visites privées avec guides privés, shooting en costumes d'époque, accès VIP auprès d’enseignes prestigieuses comme le Spa Guerlain, sommeliers pour des dégustations privées de vins. "Tout ce qui est en rapport avec notre art de vivre à la française", résume Katia Lobato.

Très vite, la visibilité acquise grâce au site Internet créé et à quelques articles dans la presse, a attiré l'attention d'autres propriétaires versaillais qui ont proposé à Katia Lobato d'organiser la location de leurs maisons ou appartements.

Les Demoiselles à Versailles, dix ans de succès

Katia Lobato, une juriste décidément entreprenante - Photo JCD Agency / Les Demoiselles à Versailles
Katia Lobato, une juriste décidément entreprenante - Photo JCD Agency / Les Demoiselles à Versailles
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Depuis, le succès est au rendez-vous.

Aujourd'hui, Les Demoiselles à Versailles dispose d'un fichier de quelque 5 000 clients et d'un catalogue de quelque 150 biens confiés en conciergerie.

Toutefois, s'ils le préfèrent, les propriétaires peuvent simplement bénéficier d’un accompagnement coaching en matière de location saisonnière.

Au départ situés à Versailles et à Paris, les biens proposés par la conciergerie Les Demoiselles à Versailles se trouvent, désormais, dans toute la France, en particulier dans le Sud, mais aussi à l'international.

Ce sont des résidences principales mises temporairement en location, des résidences secondaires proposées lorsqu'elles ne sont pas occupées par leurs propriétaires, et également des biens d'exception aux mains de purs investisseurs.

"Lorsque ces biens se trouvent à Ibiza ou à Marrakech, leurs propriétaires sont souvent des Parisiens qui veulent valoriser leurs résidences secondaires", note Katia Lobato qui était, ces jours derniers, en prospection à Londres.

Et qui se réjouit d'avoir été contactée récemment, par un Italien de Turin, qui propose ShangriLux, une Suite Spa ultra luxe destinée à ceux qui veulent vivre une expérience exclusive, teintée de dolce vita à l'italienne. Ce bien, à 1 500€ la nuit, sera très prochainement en ligne sur le site Les Demoiselles à Versailles.

"Je suis très sélective. Chaque bien sélectionné est un véritable coup de cœur", assure Katia Lobato, particulièrement inspirée par les lieux atypiques et ceux qui "permettent d'apprécier l’élégance à la française".

Lire aussi : Le luxe répond aussi à des "codes invisibles" qu'il faut décrypter

Une clientèle majoritairement anglophone

Les clients sont, majoritairement, des anglophones : des Américains, des Anglais, des Canadiens, des Australiens à fort pouvoir d'achat en quête de séjours et services personnalisés.

"Les Américains n'hésitent pas à louer une grande maison même lorsqu'ils voyagent en couple. Ils veulent être à proximité de tout, attendent des services sophistiqués et consomment beaucoup", précise Katia Lobato.

Malgré un pouvoir d'achat en baisse, les Français et notamment les Parisiens, restent bien présents dans la clientèle, quoique plutôt demandeurs d'appartements "bien placés" et de services personnalisés, liés à la gastronomie.

Et le panier moyen ? Difficile à dire. "J'ai loué un bien 10 000 € la nuit pendant les JO de 2024, mais je propose aussi des appartements à 200€ la nuit. Cela dépend des années et des circonstances", nuance Katia Lobato.

Propriétaires comme prestataires de services sont réglés directement par les clients, Les Demoiselles à Versailles, elle, se rémunère via une commission sur le montant des locations ou des prestations réservées par l'intermédiaire de son site.

Décidément entreprenante, la fondatrice de cette conciergerie haute couture a également créé Dv Creations Luxe, une marque de haute joaillerie inspirée des jardins de l'Orangerie du Château de Versailles.

Très engagée localement à Versailles, Katia Lobato est aussi membre du conseil d'administration de l'Office de tourisme. Et, dans le cadre de l'association Force Femmes, elle aide d'autres femmes à entreprendre.

Lire aussi : Les résidences hôtelières de luxe, nouvelle alternative aux palaces ?

PAULA BOYER Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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Tags : versailles
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