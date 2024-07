Les Etats-Unis, une destination qui a le vent en poupe

Ces très bons résultats attestent, a poursuivi William Mondello, de "l’attractivité toujours plus forte des Etats-Unis en tant que destination plurielle, offrant des expériences authentiques auprès des Français ".



Ils encouragent l’organisme officiel de promotion touristique des Etats-Unis à continuer ses efforts auprès des professionnels du voyage et des médias afin de promouvoir la destination.



En 2024, pour mieux faire connaître la diversité d’expériences à vivre sur le territoire américain, Visit The USA a choisi de plus particulièrement mettre en lumière cinq destinations américaines - en réalité cinq villes trop peu connues]b - à mettre sur sa « bucket list » : Santa Fe au Nouveau Mexique qui est un melting pot de la créativité américaine ; St. Pete/Clearwater en Floride, qui allie des plages infinies avec une scène artistique vibrante dédiée notamment au street art ; Asheville en Caroline du Nord, une cité majestueuse entourée de montagnes ; Philadelphie en Pennsylvanie où " l'ancien rencontre le moderne " ; et enfin, Kansas City dans le Missouri.



Par ailleurs, de grands rendez-vous sont d'ores et déjà annoncés pour les douze mois à venir :



* USA Discovery Program, dont la nouvelle version sera lancée en septembre 2024. Ce programme d'e-learning destiné aux agents de voyages leur permettra d'actualiser leurs connaissances sur la destination et facilitera plus que jamais les réservations vers les Etats-Unis.



* Par ailleurs, la Brand USA Travel Week revient à Londres en octobre 2024. Cet événement, unique en son genre, vise à promouvoir les échanges commerciaux entre l'Europe et les États-Unis, en mettant en relation les professionnels du tourisme, les médias et les destinations américaines.



* Enfin, un événement est programmé le 1er avril 2025 pour marquer le 100e anniversaire de la très mythique Route 66.



Un ensemble d'événements qui devrait renforcer encore davantage l'intérêt des professionnels et des visiteurs français pour les Etats-Unis.