Brand USA : les Français doivent anticiper leur ESTA ou visa pendant les JO 🔑

Brand USA ne perçoit pas directement de revenus des frais ESTA, nous sommes d'abord financés par des contributions provenant de sources non fédérales, telles que les Offices de tourisme des États et des acteurs du secteur du voyage.



Ces fonds sont complétés par les frais ESTA payés par les voyageurs du Programme d'exemption de visa au cours de l'année fiscale précédente.



L'organisation reçoit un dollar de fonds de contrepartie (jusqu'à 100 millions de dollars par an) pour chaque dollar de contribution qui passe le processus de vérification du Département du Commerce.



Les fonds de contrepartie, disponibles sur une période de trois ans, s'élèveront à environ 125 millions de dollars, soit 150 millions de dollars de moins que le montant autorisé par le Congrès dans le cadre de la loi sur la promotion des voyages.

Ces douze derniers mois ont été des plus exaltants et je peux dire que j'en ai adoré chaque minute. L'année écoulée a été marquée par de nombreux événements incroyables qui ont conduit à cette nomination, et je tenais à en partager quelques uns.



Tout d'abord, j'ai la chance de travailler tous les jours avec l'équipe la plus incroyable qui soit, tant au siège qu'au sein de nos agences nationales et internationales.



Lorsque j'ai commencé à travailler pour Brand USA, il était très important pour moi de mettre en place la meilleure équipe d'agences intégrées de l'organisation. Je crois sincèrement que la collaboration entre les différentes disciplines marketing et les agences de représentation, associée à une stratégie cohérente, est à l'origine de notre succès collectif.



Ainsi, cette année, nous avons lancé un partenariat de marque avec la National Football League (NFL) qui fera de Brand USA le partenaire principal de la NFL au Royaume-Uni et en Irlande, le partenaire présentateur des Jeux de Londres de la NFL et un partenaire officiel de la NFL en Allemagne.



Nous avons également lancé deux campagnes marketing mondiales : « This is Where It's At » et « Experience It All » et étendu notre empreinte mondiale de GoUSATV, une chaîne de diffusion en continu avec un contenu très divertissant lié aux voyages.



Les voyages nous permettent d'échapper au quotidien et de devenir meilleurs. Ces activités ont été conçues pour rappeler aux voyageurs que tout est possible aux États-Unis et qu'ici, les expériences extraordinaires sont vraiment infinies.



Chez Brand USA, notre différence réside dans notre capacité à rêver grand et dans notre volonté à transformer ces rêves en réalité.