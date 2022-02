Les Français ont plébiscité l'Espagne pour leurs vacances

La France a confirmé en 2021 sa position de premier marché touristique émetteur international pour l’Espagne avec 5,82 millions d’arrivées françaises dans la péninsule ibérique et ses îles, avec plus de 31 millions de visiteurs internationaux au total.



Le marché français représente 18,7% des arrivées totales, surpassant les marchés allemand et britannique comme l’année précédente.



Les Français sont restés en moyenne sur le sol espagnol pour un séjour de 7 jours et demi en 2021, contre 8,2 jours en moyenne pour l’ensemble des voyageurs internationaux.



De plus, l’Espagne se veut facilement accessible au départ de la France avec de nouvelles liaisons aériennes en plus de la voie terrestre: 135 lignes aériennes proposées au départ de Paris et de nombreuses villes de province vers les différentes régions espagnoles en 2022.

Parmi les nouveautés, Air France et EasyJet desserviront Tenerife depuis Paris-CDG.