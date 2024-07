Les Guides Tao publient 2 nouveaux guides de voyage durable

Une sélection de 250 lieux et expériences éthiques et écologiques pour se loger, se restaurer, pratiquer des activités, découvrir des initiatives écologiques et sociales, et s'engager bénévolement.

Des conseils pour un séjour durable : quand partir, budget, se déplacer à Lyon et ses environs en mobilité douce, astuces écologiques pour un voyage à Lyon.

Des suggestions pour (re)découvrir Lyon autrement : événements durables, activités selon les intérêts, villages d’exception à proximité de Lyon.

Des articles approfondis sur la gastronomie écoresponsable, les traboules, les utopies urbaines et les enjeux environnementaux du territoire.

Des informations sur le tourisme durable : enjeux, bonnes pratiques des voyageurs, labels existants.

Ce guide unique met en avant les, ainsi que de nombreuses initiatives et expériences de voyage éthiques et écologiques pour (re)découvrir Lyon et ses environs de manière écoresponsable. Le Guide Tao Lyon et sa métropole explore des lieux emblématiques, des vestiges romains aux traboules, en passant par les espaces naturels et les bouchons lyonnais, tout en révélant des lieux secrets et hors des sentiers battus., a sélectionné les meilleures adresses écoresponsables et partage des informations uniques sur Lyon et sa métropole. Ce guide en format poche et en couleur propose :Ce guide s'adresse, offrant des informations qui vont au-delà des simples recommandations touristiques, permettant à tous de (re)découvrir Lyon et sa région de manière écoresponsable.