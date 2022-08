Les Maldives en roadshow à Lyon et à Paris en septembre 2022

Visit Maldives, l'Office du Tourisme des Maldives, organisepour les tour-opérateurs et agents de voyage français,avec une dizaine de partenaires. L'occasion de découvrir un peu plus la destination et ses nouveautés.Le workshop lyonnais aura lieu le, tandis que le workshop parisien se tiendraLes participants pourront tenter leur chance afin de remporter plusieurs lots surprises.A noter que les Maldives seront également présents sur le salon IFTM Top Resa, Porte de Versailles, du 20 au 22 septembre.Les tour-opérateurs et les agences de voyage qui le souhaitent sont invités à prendre rendez-vous par mail auprès de nelly@bworldcom.com