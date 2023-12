Les Réceptifs Leaders annoncent un Roadshow dans le Sud-Ouest

Evasion Albanie est une agence de voyage locale, basée à Tirana et créé en 2017 par un une équipe de professionnels, amoureux de la nature et de leur pays. Depuis des années de guidage et de gestion de voyages nous avons eu le temps d’évoluer afin de vous proposer une qualité de service irréprochable, en phase avec vos attentes et vos envies.



Nous sommes passionnés par notre métier et par notre pays bien sûr ! Notre objectif est de vous faire partager notre savoir-faire et la connaissance que nous avons de notre pays. Chaque année, nous avons le plaisir de faire voyager plus d’un millier de voyageurs en voyage organisé ou en autotour, en séjour soleil ou en voyage de decouverte etc....



Notre objectif



Contribuer autant que possible au développement du tourisme en Albanie, en mettant l'accent sur une approche durable et éthique du secteur touristique.



Notre philosophie



Dans un esprit de développement durable, de responsabilité et de justice, nous souhaitons partager avec vous notre passion du voyage et de la nature.



Grâce au contact direct avec les habitants de différentes régions du pays, vous apprendrez à mieux connaître l'esprit et les traditions albanaises.



La qualité et la diversité culinaire des différentes régions de l'Albanie complèteront au mieux votre connaissance de ce merveilleux pays.



Projets et formations



Evasion Albanie a contribué à la formation des habitants des villages de Rehove, (dans la région d'Erseke), Skenderbej (dans la région de Rrajce, Perrenja) et Troshan (dans la région de Lezhe).



Ces formations ont consisté en : la gestion des flux touristiques, l’accueil en chambres d'hôtes et l’étude de marché des produits locaux.



Evasion Albanie a organisé plusieurs événements dans le but de sensibiliser à la préservation de l'environnement.



Ces événements sont organisés en coopération avec des bénévoles sensibles à la protection de l'environnement ainsi qu’avec des acteurs internationaux tels que l'UST (L'Université des Sports de Tirana) Surfrider, etc...



En coopération avec l'AVITEM (Agence des villes et territoires méditerranéens durables), Evasion Albanie et d'autres structures locales ont organisé des séminaires dans le but de coopérer pour un développement durable des espaces méditerranéens. Ces séminaires ont eu lieu à Tirana, Casablanca (Maroc) et Nice (France).



Evasion Albanie a mis en œuvre le projet en coopération avec le PNUD « Tourism Bootcamp and Accelerator Program for the Permet and Kelcyra Area ».



Ce projet visait à former des acteurs locaux dans le domaine du tourisme dans la période post-covid, ainsi qu'à financer une startup et une entreprise aux idées innovantes.