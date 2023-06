Les Réceptifs Leaders : une garantie de qualité et de fiabilité pour vos groupes et individuels

Nos Implantations :

Nos Services :

Accueil des passagers (aéroports-gares et ports), remise de documents (carnets de voyages, vouchers, visas…) – accompagnement et aide à l’enregistrement, puis au poste d’inspection filtrage – suivi du vol jusqu’au décollage et envoi de rapport.

Nous pouvons en amont vous fournir un service d’enregistrement en ligne et de placement à bord

Supervision de vols ponctuels (contrôle des banques d’enregistrement – mise à jour PNL - enregistrement -vérification catering-embarquement) ou représentation en escale (suivi des opérations commerciales et techniques)

Service de « Meet and Greet » avec prise en charge du client à la descente de voiture ou à la porte de l’avion – mise en place de porteurs pour les bagages.. Supervision de l’enregistrement – Passage rapide au contrôle de police- Réservation salons VIP –

Ce service est disponible sur les aéroports suivants : Paris CDG et ORLY – Nantes- Toulouse- Bordeaux -Marseille- Nice (autres aéroports sur demande)

Nous pouvons assurer le transport terrestre avec limousine et chauffeur.

Depuis plus de 20 ans est spécialisé dans l'accueil, la supervision et la représentation dans les aéroports, les gares et les ports. Nous sommes présents auprès de nos partenaires afin de contribuer à la réussite des déplacements dans le cadre de voyages d'affaires ou touristiques. Nos équipes grâce à leur connaissance du terrain et leur réseau relationnel aideront et faciliteront le passage de vos clients dans les gares et aéroports. Notre présence auprès des clients c'est également la valorisation de votre image d'entreprise qui assure une réelle prise en charge du client ; ce dernier n'étant pas livré seul à l'environnement anxiogène des aéroports et des gares. Pour l'ensemble de nos clients nous intervenons en support pour les gestions de crises : retards, grèves , annulations de vols , problèmes de réservations …