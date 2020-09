Les Seychelles vont créer une “travel bulle” avec 7 pays dont la France

Cette initiative vise à redonner confiance aux visiteurs venant des pays sélectionnés et à les rassurer sur le fait que même si leur pays ne figure pas sur la liste des pays autorisés, ils pourront toujours se rendre aux Seychelles.



Dans le cadre de cette nouvelle initiative, les visiteurs de ces pays seront autorisés à se rendre aux Seychelles, mais avec des mesures sanitaires plus strictes, qui s'appliqueront pour garantir leur sécurité et celle de la population locale.



Les conseils aux voyageurs, qui seront publiés au plus tard le 18 septembre 2020, détailleront les conditions spéciales si leur pays de départ ne figure pas sur la liste des pays autorisés à entrer aux Seychelles.



« Ces conditions spéciales seront appliquées lorsqu'il y aura un pic ou une augmentation rapide du nombre de cas de la Covid-19 dans leur pays de résidence.



Dans les circonstances actuelles, chaque fois que cela se produit et que le nombre de cas dépasse un certain seuil, les visiteurs de ces pays ne sont pas autorisés à se rendre aux Seychelles » , a déclaré le ministre du tourisme Didier Dogley.