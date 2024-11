Les Trésors Cachés de La Romana avec Bahia Principe Hotels & Resorts

Île de Saona



Quand on pense aux Caraïbes, on imagine des plages de sable blanc et des eaux turquoise, baignées par la chaleur du soleil. C'est exactement ce que vous trouverez sur l'île Saona, un endroit à ne pas manquer si vous passez des vacances tout compris en République dominicaine.



Grotte des Merveilles



Un autre des plus grands spectacles naturels de La Romana se trouve à 25 mètres sous terre. La Grotte des Merveilles, qui s'est formée sur plus de 100 000 ans, cache divers trésors, comme des stalactites et des stalagmites, un lac qui reflète parfaitement le plafond de la grotte, connu sous le nom de « Espejo del agua », et bien sûr, les 500 peintures murales de différentes formes reconnaissables qui ont été réalisées par les indigènes Taino.