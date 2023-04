Les Vedettes de Paris : "sortir de la logique de volume pour celle de l'expérience..." 🔑

TourMaG : En parlant des bateaux, votre actualité est leur électrification progressive. A quel rythme la menez-vous ?



Marie Bozzoni : Nous possédons cinq bateaux de « petite » capacité, c’est-à -dire 250 passagers maximum. Quatre d’entre eux vont être équipés d’un moteur électrique, le cinquième étant de nouvelle génération avec une motorisation diesel-électrique peu polluante.



Le premier bateau est actuellement au chantier Van Preat, sur la Seine à Villeneuve-la-Garenne. On l’attend pour sa première croisière électrique en juin 2023. C’est un lourd travail de modification du moteur mais aussi de tout le câblage et on en profite pour améliorer son hydro-dynamie en travaillant sur la coque.



L’objectif est d’envoyer deux autres bateaux en électrification en novembre de cette année et le dernier navire à l’automne 2024 pour être en mesure d’exploiter une flotte pas trop réduite.



TourMaG : Vos installations sur le port de Suffren au pied de la Tour Eiffel vont-elles aussi Ă©voluer ?



Marie Bozzoni : Nous avons déjà des espaces de privatisation pour accueillir des groupes avant leur embarquement et proposer des prestations à terre.



Nous allons élargir ces prestations car je souhaite attirer davantage la clientèle locale qui a déjà fait une croisière mais qui voudrait profiter de notre localisation dans un bel environnement. On devrait ajouter un boulodrome et des équipements complémentaires.