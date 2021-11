Les carburants alternatifs, le nouveau défi des croisiéristes

L’Association internationale des compagnies de croisière (CLIA) vient de publier le rapport sur les technologies et pratiques environnementales de l'industrie des croisières, produit par Oxford Economics.



Une parution qui intervient au moment où les membres de la CLIA s’engagent à atteindre l'objectif de neutralité carbone pour les croisières d'ici 2050.



Le rapport rappelle notamment " que la transition environnementale des transports touristiques ne pourra être effective et optimale qu’à condition d’impliquer l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, du constructeur à l’armateur, en passant par les pouvoirs publics et les autorités portuaires ", indique CLIA dans un communiqué.



Pour la première fois, le rapport environnemental d’Oxford Economics aborde également le défi posé par le besoin de nouveaux carburants alternatifs ainsi que les mesures prises par l'industrie pour soutenir ce progrès.



" Plus précisément, en plus du GNL, plus des trois quarts des flottes mondiales en termes de capacité de passagers sont désormais équipées pour utiliser des carburants alternatifs ", ajoute la CLIA, comme le biodiesel, le méthanol, l'ammoniac, l'hydrogène et les batteries électriques.