Les compagnies aériennes européennes et l'ECTAA appellent l'Europe à soutenir rapidement l'aérien

" Tout en saluant les initiatives de la Commission européenne dans des domaines ciblés tels que les aides d'État (...).



L'écosystème du transport aérien en Europe appelle à des actions mieux coordonnées et proactives pour soutenir l'industrie aéronautique et aider à sa future reprise.



Les institutions européennes doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la viabilité financière à court terme des entreprises de l'industrie du voyage dans le but de maintenir une industrie du voyage fonctionnelle, de protéger les employés et les consommateurs, et de les aider à rétablir efficacement la connectivité aérienne et à soutenir la re -la croissance des économies européennes. "



Pour la première fois, les compagnies et la distribution marchent main dans la main.