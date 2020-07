Les difficiles relations entre le transport aérien et les pouvoirs publics

Ce n’est pas tout. Depuis des années on assiste à un lent et inexorable déclin du pavillon français. On va dire que cela est d’abord de la responsabilité des compagnies et non pas du gouvernement.



Après tout, si les transporteurs nationaux étaient plus performants, ils auraient pu repousser les assauts des étrangers, low costs en particulier et ils auraient pu eux-mêmes s’installer dans les fructueux marchés européens. Seulement en dehors du groupe Air France un peu soutenu par les Pouvoirs Publics mais tout de même à un degré beaucoup moindre que ce que l’on constate dans le Golfe, on a l’impression que les autres transporteurs ne comptent pour rien.



Sauf que le « lobbying » des autres compagnies est peu efficace. Alors qu’il serait plus qu’urgent que tous les transporteurs unissent leurs efforts pour faire comprendre à leurs concitoyens, leurs élus, la DGAC et les ministres, l’utilité de leur activité, deux organismes s’affrontent pour assurer leur représentation : la FNAM (Fédération Nationale de l’Aviation Marchande) et le SCARA (Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes), chacun revendiquant le même nombre de compagnies adhérentes, à la différence près que le groupe Air France adhère à la FNAM.



Les relations entre ces deux entités sont d’ailleurs pratiquement inexistantes, chacune voulant attirer l’attention sur elle. Voilà une déperdition d’énergie dont le transport aérien français se passerait bien au moment où il est attaqué par les écologistes qui l’ont pris pour cible privilégiée avec le nucléaire et où il a tant de peine à se remettre des dégâts causés par les mesures gouvernementales prises pour lutter contre la pandémie du Covid 19.