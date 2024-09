Les fameux Réceptifs Leaders à l’IFTM

Notre objectif principal est de garantir que vos clients vivent pleinement l’esprit du voyage et en même temps se sentent chez eux à bord.



Nos navires accueillent à bord des passagers de différents pays et cultures, faisant d’une croisière fluviale l’endroit idéal pour rencontrer des personnes intéressantes, nouer des contacts durables, établir des amitiés, s’immerger dans différentes cultures et partager des expériences inoubliables dans un environnement accueillant et hospitalier.



Le Rhin romantique vous séduira avec ses légendes, ses châteaux et ses forteresses médiévales.



Le majestueux Danube permet de découvrir la beauté des capitales impériales telles que Vienne, Budapest et Bratislava.



Le fleuve d’Or, le fameux Douro, vous enivrera avec ses parfums authentiques et sa beauté naturelle et sauvage.



Crucemundo dispose d’un personnel professionnel et francophone, qui vous assistera dans le processus de réservation, pendant le voyage, jusqu’au retour, vous aidant à rendre l’expérience de vos clients inoubliable.



Choisir Crucemundo, c’est choisir la qualité et le professionnalisme pour le moment le plus attendu et mérité de l’année de vos clients : le voyage et les vacances !

NOUS ATTENDONS VOS CLIENTS BIENTOT A BORD !