Les guides-conférenciers se mobiliseront pour les Journées du Patrimoine

Mais aujourd’hui, les guides-conférenciers dans leur diversité s’unissent car tous ont été privés d’activité et n’ont pas de visibilité sur l’avenir. Tous sont inquiets pour leur devenir et conscients que rien ne doit être comme avant. La profession se lève d’une seule voix. Si devant ses clients, le guide-conférencier semble oeuvrer seul, jetez un oeil en coulisse !



L'interdépendance est au cœur du métier. Nous qui vous présentons les chefs d'oeuvre de l’art sommes bien placés pour savoir que ces tableaux ne seraient rien, si à côté du coup de pinceau d’un maître, il n’y avait eu les multiples touches de ses collaborateurs.



Combien de temps la France restera-t-elle dans l’imposture des voix enregistrées, des bus à trois étages et des paquebots polluants ? Nous sommes bien plus qu’une page Wikipédia sur pattes. Nous sommes l’incarnation de l’avenir au travers d’un tourisme humain.



A ce titre, nous espérons que le nouveau gouvernement nous entende et nous comprenne. Nous demandons reconnaissance et protection de nos ministères de tutelle, ainsi que la valorisation de notre métier contre la concurrence déloyale.



Dans l’attente du retour du tourisme, nous demandons des aides prolongées en cette période exceptionnelle : une année blanche comme les intermittents du spectacle pour les salariés, le prolongement du fonds de solidarité pour les auto-entrepreneurs, ainsi qu’une réflexion sur un régime particulier pour les intermittents de la culture, afin d’assurer la pérennité de notre métier.



Ces mesures ne coûtent pas 18 milliards, elles changeraient nos vies. Elles sont essentielles pour le patrimoine et justes pour les femmes et hommes qui le font vivre. Elles sont indispensables pour maintenir ce trait d'union passionné entre vous et notre patrimoine commun.



Le Collectif #GuidesConférenciers