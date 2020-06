Les hôteliers du Golfe d'Ajaccio claquent la porte de Booking.com

"Les hôteliers sont passés en 15 ans d’un écosystème historique, dans lequel ils réglaient des commissions d’environ 10% à des agences de voyage ayant pignon sur rue, payant salaires, loyers, impôts et charges en France ou en Europe, à un nouveau modèle dominé par les plateformes numériques, dans lequel les réservations sont totalement automatisées, ne génèrent aucun emploi ou presque, et où les intermédiaires ne s’acquittent pas, si ce n’est à la marge, des contributions normalement dues par toute entreprise opérant en France et dans l’Union Européenne" explique t-il dans un communiqué de presse alors que "les commissions ont doublé en l’espace d’une décennie, franchissant souvent la barre des 20% !"



Et la crise liée à l'épidémie de coronavirus attise les tensions déjà existante.