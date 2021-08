"Les premiers indices d’activité de l’été reportent les espoirs de reprise..." selon Jean-Pierre Mas (EDV)

La part de la classe économique passe en deux ans de 78% à 83%, ce qui impacte la recette globale des compagnies traditionnellement plus importante sur le segment de la classe affaire. En résumé moins de trafic et moins de haute contribution.



La part de marché des grandes métropoles françaises demeure globalement stable, même si, à Paris, Orly passe de 16% à 23%, au détriment de CDG qui recule de 54% à 45%.



Cette situation s’explique par le recul des destinations long-courriers,

Les USA qui étaient traditionnellement le second axe aérien (après la métropole), sont dépassés par l’Espagne et talonnés par les Antilles françaises (Guadeloupe – Martinique). Le Royaume-Uni (2ième route en 2019, hors métropole), le Japon (3ième) et la Chine (6ième) sortent du top 10 alors que La Réunion, les Antilles et les Emirats Arabes Unis y entrent.

Nous surveillons de près l’évolution du trafic aérien, en France mais également dans les pays ou une reprise est perceptible : le trafic domestique en Chine et aux USA par exemple.



Pour certaines de nos entreprises, notamment dans le secteur du voyage d’affaires, la reprise est attendue depuis bientôt 18 mois.



Les données du premier semestre et les premiers indices d’activité de l’été reportent ces espoirs de reprise en septembre, en fonction de la situation sanitaire et de la possibilité de circuler internationalement.

L'activité n'est pas la seule variable à venir impacter les finances des compagnies, puisque dans le même temps, le lucratif voyage d'affaires peine à reprendre." poursuit Jean-Pierre Mas.Privés de vols lointains, les Français se sont rabattus vers des pays plus proches culturellement mais aussi géographiquement. Les Antilles françaises, jusqu'au début de l'été 2021, figuraient parmi les destinations à profiter de la crise.Dans ces conditions, avec un aérien à l'arrêt ou du moins peu dynamique, c'est la reprise qui s'éloigne pour une partie de l'industrie, pense savoir le patron des EDV.