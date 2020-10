Lidl Voyages : la France en tête pour les vacances de la Toussaint

Lidl Voyages fait le point sur les destinations plébiscitées par les Français et tendances de consommation pour les vacances de la Toussaint.



Sans grande surprise, la France est la destination numéro 1 cette année et représente pour Lidl Voyages +54% de la clientèle , qui opte pour la Bretagne, la Vendée ou le Sud-Ouest !



En plus de la France, deux destinations internationales (sans tests imposés) ont su tirer leur épingle du jeu : la Tunisie, l’Espagne qui sont dans le top 3 ( en CA) des réservations pour la Toussaint.



Sur les destinations long-courriers, les DOM-TOM ont le vent en poupe. Lidl Voyages note une évolution très importante des réservations avec + de 145% de réservation sur la Martinique et + 100% sur la Réunion en comparaison avec la même période en 2019.



En octobre les ventes de dernière minute représentent 59% des ventes soit une augmentation de 22% par rapport à l’année passée et ce, accompagné d’une augmentation de souscription aux assurances (avec notamment la nouvelle l'option "garanties EPIDEMIES").