Limoges : Ryanair reliera Marrakech avec deux vols par semaine

C’est avec un grand plaisir que l’Aéroport de Limoges annonce le lancement d’une nouvelle ligne sur la saison printemps/été 2022. Il s’agit de laAvec deux vols par semaine (mercredi et dimanche), les billets sont déjà en vente sur le site de la compagnie Ryanair , et prochainement sur le site de l’ aéroport de Limoges Voici les horaires des lignes du 27 mars au 26 octobre 2022 :Mercredi : Limoges à Marrakech 11h10 - 12h55 et Marrakech à Limoges 07h00 - 10h45Dimanche : Limoges à Marrakech 21h40 - 23h25 et Marrakech à Limoges 17h30 - 21h15