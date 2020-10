Loisirs, business : Bordeaux prête à accueillir les visiteurs

Bordeaux nous envoie Balader

“visites offertes”

Même discours sur la clientèle loisir où l'objectif est de rassurer et encore rassurer sur les protocoles sanitaires. Financées par Bordeaux Métropole dans le cadre des actions de relance menées par l’OTCBM, deux opérations fortes sont programmées cette fin d’année pour dynamiser l’activité touristique sur la métropole bordelaise :une semaine de visites découvertes offertes et, une opération à destination des Néo-Aquitains.Intitulée avec humour «», cette action intervient en soutien aux guides indépendants et prestataires proposant des visites, impactés notamment par le faible nombre de touristes étrangers.Pendant les vacances de la Toussaint du lundi 26 octobre au dimanche 1er novembre, l’OTCBM organise une opérationà Bordeaux et dans la Métropole, qui assurera pendantAu total, 95 créneaux de visites seront disponibles, avec des thématiques variées (historique, insolite, ludique et familiale, chez des commerçants, dans la Métropole…) et via des moyens de transport différents (à pied, à vélo, en bateau) – voir Annexe. Associée à une campagne de communication décalée, cette offre de visites permettra de toucher la clientèle locale, et d’attirer une nouvelle cible, plus jeune.Le dispositif de communication sur ces « portes-ouvertes » mettra l’accent sur les mascarons, célèbres figures bordelaises, qui prendront la parole dans la ville. Cette opération sera renouvelée au printemps prochain. Réservation à partir du 14 octobre sur www.bordeaux-balades.fr