Londres Heathrow : quelles sont les conséquences de la limitation des sièges ?

Le plafonnement s'est traduit par une diminution des annulations de dernière minute, une meilleure ponctualité et des attentes plus courtes pour les bagages.



Plusieurs autres aéroports, dont Gatwick, Francfort et Schiphol, ont également mis en place des limites de capacité équivalentes, car l'ensemble du secteur de l'aviation, à domicile et à l'étranger, est confronté à des défis similaires,

Nous voulons supprimer le plafond dès que possible, mais nous ne pourrons le faire que lorsque nous serons certains que toutes les personnes opérant à l'aéroport disposent des ressources nécessaires pour offrir le service que nos passagers méritent,

En effet, les aéroports de Londres Heathrow et de Birmingham ont défrayé la chronique avec des passagers devant faire la queue des heures et des heures.Une situation ayant conduit la 1ère infrastructure nommée à limiter le nombre de sièges hebdomadaires afin d'améliorer le service client et les annulations en cascade." justifient les équipes de l'aéroport londonien.D'ailleurs selon OAG, un fournisseur de données sur le voyage, une nette amélioration s'est fait ressentir ces derniers jours.Malgré cette embellie et face à des problèmes de ressources humaines persistants," annonce Ross Baker, le directeur commercial d'Un examen régulier sera mené afin de voir, s'il est possible de faire sauter la limitation du nombre de sièges.