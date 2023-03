Appli mobile TourMaG



Louer un voilier en Corse : une expérience inoubliable

Envoyer à un ami Partager cet article

Un climat chaud et ensoleillé, les eaux cristallines, les plages de sables blancs et ses paysages à couper le souffle. La Corse est une destination idéale pour tous les amateurs de voile. Pas besoin d'être propriétaire de voilier pour profiter des avantages de l'île de beauté, louer un bateau à voile peut vous faire profiter de l'atmosphère détendue de la Corse. Mais comment faire pour louer un voilier ? Quels sont les avantages de visiter l'île de cette façon et quelle est la meilleure période pour partir en Corse ?

Rédigé par Filovent le Mardi 14 Mars 2023

Comment faire pour louer un voilier en Corse ?



Ensuite, si vous passez par une agence, celle-ci vous demandera sûrement une licence de navigation et un minimum d'expérience sur un voilier. Cependant, si vous n'êtes pas en possession d'une licence de navigation, bien souvent les locations de bateau se font avec la présence d'un skipper. Beaucoup de voiliers de différentes tailles sont disponibles, plusieurs types de voiliers existe et sont adaptés à tous les besoins et tous les budgets.

Louer un voilier en Corse est une expérience vraiment originale et unique, autant pour les propriétaires de voilier que pour les clients. Tout d'abord pour louer un voilier en corse vous pouvez utiliser des services de location de bateau en ligne ou bien sur place directement. Avant de louer un voilier, il est nécessaire de prendre en compte son niveau d'expérience sur un bateau, son niveau de navigation en mer, le nombre de personnes présentes, la durée du séjour et enfin le budget disponible.Ensuite, si vous passez par une agence, celle-ci vous demandera sûrement une licence de navigation et un minimum d'expérience sur un voilier. Cependant, si vous n'êtes pas en possession d'une licence de navigation, bien souvent les locations de bateau se font avec la présence d'un skipper. Beaucoup de voiliers de différentes tailles sont disponibles, plusieurs types de voiliers existe et sont adaptés à tous les besoins et tous les budgets.

Les avantages de visiter l'île de beauté en voilier Visiter la Corse en voilier offre de nombreux avantages. De cette façon, vous pourrez découvrir les endroits les plus reculés et les beautés cachées de l'île qui ne sont, en général, pas accessible en voiture ou à pied. Profitez de la flexibilité du voilier, du calme et de la liberté en partant vous mettre au mouillage seul dans les belles criques de sables blancs et l'eau cristalline comme la célèbre plage de Palombaggia. Les îles Lavezzi sont aussi un endroit extraordinaire en voilier où le temps parait ne plus exister.



La baie de Girolata est l'une des plus belles baies de corse, un magnifique sanctuaire fortifié situé à l'extrémité sud de la réserve naturelle de Scandola. La plage de Rondinara, situé à mi-chemin entre Porto-Vecchio et Bonifacio, est classée comme une des plus belles plages au monde, c'est donc un endroit incontournable à faire en voilier. La Corse regorge d'endroits uniques, en louant un voilier vous allez pouvoir vous créer ou suivre un itinéraire afin de profiter au maximum de la beauté de cette île.



Quand partir en corse ? La Corse a un climat méditerranéen, avec des étés chauds et secs et des hivers doux et parfois pluvieux. La période la plus agréable pour louer un voilier en corse est de mai à octobre, lorsque les températures sont chaudes et agréables, avec une moyenne de 25°C, surtout en mer sur un voilier. En revanche, juillet et aout sont les mois les plus populaires et les plus touristiques. Les prix des locations de voilier sont aussi plus élevés.



Si vous préférez des températures plus douces et une affluence touristique moins intense, le printemps et l'automne sont de bonnes périodes pour visiter l'île et surtout profiter des paysages de printemps et d'automne tout en évitant la foule.



Louer un voilier en corse est une expérience inoubliable où vous pourrez visiter les beautés naturelles cachées de l'île, ces plages et criques isolées et ces villages pittoresques le long du littoral. En louant un voilier, partez à l'aventure et profitez de la liberté de la navigation en mer. Planifiez un voyage original pour vous et vos proches.



Lu 119 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Expériences immersives à Glasgow : joignez-vous à la vie locale Escapade écossaise, l’essentiel de Glasgow le temps d’un week-end