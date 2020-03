Lufthansa Group prolonge la suspension des vols vers la Chine et l'Iran

Sur l'Italie Lufthansa ajuste son programme au Nord pour répondre à l'évolution de la demande. En mars la fréquence de vols sur différentes lignes seront réduites.



Cela inclut les destinations de Milan, Venise, Rome, Turin, Vérone, Bologne, Ancône et Pise. Les fréquences sur les lignes intérieures de Francfort à Berlin, Munich, Hambourg et Paderborn et de Munich à Berlin, Hambourg, Düsseldorf, Cologne, Brême et Hanovre seront également réduites.



SWISS va probablement limiter ses vols à destination et en provenance de Florence, Milan, Rome et Venise jusqu'à la fin du mois d'avril. Austrian Airlines réduit de 40 % son programme de vols vers l'Italie en mars et avril.



Cela comprend des réductions du nombre des vols sur les lignes de Vienne à Milan, Venise, Bologne, Florence, Rome et Naples.



Eurowings réduit ses vols à destination et en provenance de Venise, Bologne et Milan jusqu'au 8 mars. Les vols Eurowings vers d'autres destinations en Italie ne sont actuellement pas affectés.



Pour son réseau de lignes italiennes, Brussels Airlines a décidé de réduire de 30 % ses vols vers Rome, Milan, Venise et Bologne jusqu'au 14 mars.