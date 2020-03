Lufthansa : "l'avenir de l'aviation ne peut être garanti sans aide d'État"

"Plus cette crise se prolonge, plus il est probable que l'avenir de l'aviation ne peut être garanti sans aide d'État" a annoncé Carsten Spohr, président du conseil d'administration de la Deutsche Lufthansa AG dans un communiqué de presse détaillant les comptes annuels déjà présentés la semaine dernière.



"La propagation du coronavirus a placé l'ensemble de l'économie mondiale et notre société ainsi que dans un état d'urgence sans précédent. À l'heure actuelle, personne ne peut prévoir les conséquences. Nous devons contrer cette situation extraordinaire par des mesures drastiques et des mesures parfois douloureuses. Dans le même temps, nous devons être à la hauteur des responsabilité que les compagnies aériennes assument dans leur pays d'origine. Nous faisons tout nous pouvons ramener autant de passagers que possible chez eux sur des vols de secours. En outre, nous faisons tout notre possible pour contribuer à ce que les chaînes d'approvisionnement de plusieurs milliers de les entreprises ne s'effondrent pas en mobilisant des capacités supplémentaires pour le fret aérien transport."