Luxe : MSC Croisières dévoile le programme d’itinéraires d'Explora I

Explora Journeys, la nouvelle marque de voyages de luxe du groupe MSC croisières, a annoncé le 24 février 2022 avoir effectué la traditionnelle cérémonie de la pièce de son premier navire EXPLORA I, dont la traversée inaugurale est prévue en mai 2023.



Cette tradition maritime de longue date se déroule lorsque le premier bloc ou une partie du bateau est déposé dans sa cale sèche : deux employés de longue date représentant le chantier naval et les propriétaires du navire parrainent la cérémonie et placent deux pièces nouvellement frappées sous la quille du navire pour lui porter bonheur.



En hommage aux racines italiennes de la famille, EXPLORA I est construit à Monfalcone, en Italie, par l’un des plus grands groupes de construction navale au monde, Fincantieri.



En novembre 2021, le travail de construction a commencé sur EXPLORA II, le second navire de la flotte Explora Journeys, qui devrait accueillir ses premiers voyageurs au printemps 2024.



Preuve de la détermination du groupe MSC à ancrer l’enseigne Explora Journeys dans la nouvelle génération de voyageurs de luxe, deux nouveaux navires supplémentaires viendront rejoindre la flotte en 2025 et 2026.