Explora Journeys a nommé la capitaine de son premier navire

Serena Melani est née et a grandi à Livourne, une importante ville portuaire et industrielle de Toscane. Elle a été nommée Bridge Officer en 2010 pour une compagnie de croisière de luxe et a rapidement été promue au poste de Capitaine en 2016, ce qui a fait d’elle la première femme italienne capitaine de navire de croisières.



Serena Melani est ensuite devenue en 2020 la première femme capitaine au monde à mener un navire de croisière hors d’un chantier naval.



Pierfrancesco Vago, Président Exécutif de la division Croisière du Groupe MSC, a déclaré à ce sujet : « La nomination du Capitaine de notre premier navire est une autre étape clé du lancement d’Explora Journeys sur le marché. Serena Melani va rejoindre à présent notre équipe sur site aux chantiers navals afin d’assurer un suivi rigoureux et de participer aux dernières phases de construction de nos quatre premiers navires, préparant ainsi l’EXPLORA I et son équipage à son voyage inaugural qui aura lieu comme prévu fin mai 2023. »