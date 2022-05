Croisières de luxe : la construction des navires Explora Journeys progresse

Explora II comprendra 461 suites, penthouses et résidences donnant sur l’océan et proposera neuf restaurants, dix bars, des salons intérieurs et extérieurs, quatre piscines, des terrasses extérieures attenantes aux cabines, des installations de bien-être et des divertissements de grand standing.



Le navire sera livré à l’été 2024.



Le premier paquebot de la gamme, Explora I, est en cours de construction au chantier naval de Fincantieri à Monfalcone, en Italie, et son appareillage est prévu pour la fin mai 2023.



Au total, quatre paquebots Explora Journeys ont été commandés. Ils seront équipés des dernières technologies environnementales et maritimes.