Celebrity Cruises prend livraison du Celebrity Beyond

La livraison de Celebrity Beyond aujourd’hui marque notre engagement permanent en faveur de la croissance et de l’innovation. Aujourd’hui, nous célébrons l’avenir de la croisière et de ses possibilités.

Le mercredi 6 avril, Lisa Lutoff-Perlo, PDG de Celebrity Cruises, a remercié les milliers d’ingénieurs, architectes, designers, partenaires, employés du chantier naval, ainsi que ses équipes lors de la livraison du Celebrity Beyond.Lisa Lutoff-Perlo, accompagnée de Jason Liberty, PDG de Royal Carribean Group, et de Kate McCue, Commandant de Celebrity Beyond , a pris officiellement possession du navire.En effet,, et plusieurs dirigeants de la compagnie de croisières et représentants de Chantiers de l’Atlantique étaient présents.» a déclaré Jason Liberty.