Mānava Premium : l'offre Premium Economy d'Air Tahiti Nui monte en gamme

Pour rappel, la Classe Mānava Premium dispose toujours de sièges larges ZODIAC Aerospace Z535 avec, et tous ses avantages habituels : franchise de, ainsi que de l’accès à la file d’enregistrement dédiée.Air Tahiti Nui propose des vols depuis Tahiti versElle opère depuis sa base de Tahiti vers 10 pays en coopération avec un certain nombre de partenaires en partage de code, notamment Alaska Airlines, American Airlines, SNCF, AirCalin, Air New Zealand, Japan Airlines, Korean Air et Qantas.