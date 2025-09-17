TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Mānava Premium : l'offre Premium Economy d'Air Tahiti Nui monte en gamme

A compter du 1er octobre 2025


Après un renouvellement complet de sa flotte en 2018, Air Tahiti Nui améliore encore son offre sur sa classe intermédiaire, Moana Premium Economy, rebaptisée pour l’occasion Mānava Premium.


Rédigé par le Mercredi 17 Septembre 2025

Air Tahiti Nui annonce la montée en gamme, dès le 1er octobre 2025, de ses services et accessoires en cabine Moana Premium Economy, rebaptisée pour l’occasion Mānava Premium (« Mānava » signifiant « Bienvenue »).

La classe Premium revisitée comprendra :

- une boisson d’accueil fruitée aux notes tropicales offerte à l’embarquement ;

- une offre de repas entièrement repensée, aux recettes élaborées à partir de produits soigneusement sélectionnés ;

- une carte de boissons plus large, associant un crémant à une sélection de vins servis dans une élégante verrerie ;

- de nouveaux coussins, plus moelleux et plus larges, disposés sur chaque siège ;

- des casques audio plus confortables et réutilisables, à disposition tout au long du vol ;

- une trousse de confort écoresponsable, au design repensé ;

- un service de table amélioré, comprenant de véritables couverts et des supports recyclables ;

- l’accès à la file rapide de contrôle de sécurité, disponible dans les aéroports de Papeete, Paris-CDG, Auckland, et Seattle.

Lire aussi : Air Tahiti Nui : l’heure des choix

Des sièges plus larges pour la classe Mānava Premium

Pour rappel, la Classe Mānava Premium dispose toujours de sièges larges ZODIAC Aerospace Z535 avec une inclinaison de 20cm des dossiers et des repose-pieds adaptés, et tous ses avantages habituels : franchise de bagages en soute de 2 x 23 kg, ainsi que de l’accès à la file d’enregistrement dédiée.

Air Tahiti Nui propose des vols depuis Tahiti vers Paris, Auckland, Tokyo, Los Angeles et Seattle.

Elle opère depuis sa base de Tahiti vers 10 pays en coopération avec un certain nombre de partenaires en partage de code, notamment Alaska Airlines, American Airlines, SNCF, AirCalin, Air New Zealand, Japan Airlines, Korean Air et Qantas.

Lire aussi : Air Tahiti Nui nomme un nouveau président du conseil d'administration

