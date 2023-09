MSC Croisières : "Nous adaptons au recrutement les pratiques du marketing" 🔑

TourMaG - Quelle analyse faites-vous du marché de l’emploi aujourd’hui ?



Nathalie Ramond : Le contexte économique, de plus en plus incertain, a exacerbé les difficultés de recrutement et de rétention de talent que connait le secteur du tourisme.



Dans l'ensemble, il a perdu beaucoup de salariés. Ils sont nombreux à s'être reconvertis vers les métiers de l'immobilier, du conseil ou vers l'entrepreneuriat.



Le secteur du tourisme propose des métiers de contact et de services. En cela, je crois fermement à un avenir radieux. Il faut s'adapter au « zapping » des nouvelles générations qui s'investissent beaucoup mais parfois sur du court terme. L'autre enjeu crucial pour le secteur est de continuer à donner du sens dans les métiers (déplacements, empreinte écologique...).



TourMaG - Le profil des candidats a-t-il changé ? Quelles sont leurs attentes ? Comment y répondez-vous ?



Nathalie Ramond : Les attentes des candidats ont changé. Ils recherchent un équilibre entre la vie professionnelle et privée et davantage de sens au travail.



Ils attendent qu'on les écoute davantage, notamment sur leurs besoins en flexibilité. Ils vont vérifier la façon, dont ils vont pouvoir contribuer au projet de l'entreprise. Nous devons le mettre en avant dès les premières phases de recrutement. Les candidats ne postulent plus par hasard, ils font de vrais choix de carrière.



Nous faisons également très attention à systématiser les entretiens avant la période d'essai. Entre la signature d'une promesse d'embauche et l'intégration du salarié, il se passe du temps. Nous restons alors en contact avec le futur salarié, lui communiquons de l'information avant son entrée dans l'entreprise. L'onboarding commence donc avant l'arrivée en poste.



Par ailleurs, nous restons en contact avec des candidats qui ne sont pas disponibles de façon à travailler un vivier en permanence, ce qui nous offre beaucoup de réactivité. Il est important de travailler ce dialogue en continu, car les candidats sont de plus en plus volatiles.



De notre côté, il y a aussi des évolutions en termes de compétences. Nous recherchons davantage des profils tournés vers les nouvelles technologies, extrêmement habiles dans des contextes très changeants et qui soient curieux. Nous allons miser sur les savoir-être et sur ceux qui ont des appétences pour travailler en équipe.