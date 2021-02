MSC Croisières espère reprendre ses activités en Grèce pour Pâques

MSC Croisières a annoncé travailler en étroite collaboration avec le Ministère du Tourisme Grec et avec un ensemble d’autorités compétentes " pour permettre la reprise des activités touristiques locales à temps afin d’accueillir les croisiéristes en vue des prochaines vacances de Pâques ", dans un communiqué.



Par ailleurs, la compagnie a annoncé l’annulation de toutes les croisières prévues par le MSC Magnifica jusqu’au 29 avril 2021.



Le navire devait initialement reprendre la mer à partir du 14 février et suivre un itinéraire à destination de la Grèce.



Le MSC Magnifica sera remplacé pour les croisières vers la Méditerranée orientale, y compris la Grèce, pendant la période de Pâques et durant toute la saison estivale.



Les clients ayant une réservation pour une croisière sur le MSC Magnifica jusqu’au 29 avril auront " la possibilité de réserver pour une autre croisière MSC sur l'un des navires de la compagnie devant faire escale en Grèce ou sur son navire amiral, le MSC Grandiosa, qui est actuellement en mer en Méditerranée occidentale ", précise la compagnie dans un communiqué.



Le MSC Grandiosa propose actuellement des croisières hebdomadaires au départ de Gênes, en Italie, avec des escales à Civitavecchia (Rome), Naples, Palerme/Cagliari en Italie et La Valette à Malte. L'embarquement est possible à partir de chaque port en Italie.